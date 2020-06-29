Минтруда Азербайджана выплатило адресную соцпомощь за июнь
БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения осуществило выплату адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям за июнь, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минтруда.
Средства перечислены на счета лиц, являющихся членами этих семей.
Отметим, что адресной соцпомощью обеспечиваются 84 100 семей (свыше 350 тысяч членов).
Только в июне число этих семей, получающих адресную соцпомощь, выросло на более чем 100. Каждая семья, в среднем, получает более 225 манатов адресной соцпомощи.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )
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