Минтруда Азербайджана выплатило адресную соцпомощь за июнь

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения осуществило выплату адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям за июнь, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минтруда.

Средства перечислены на счета лиц, являющихся членами этих семей.

Отметим, что адресной соцпомощью обеспечиваются 84 100 семей (свыше 350 тысяч членов).

Только в июне число этих семей, получающих адресную соцпомощь, выросло на более чем 100. Каждая семья, в среднем, получает более 225 манатов адресной соцпомощи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )