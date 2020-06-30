В Баку к борьбе с COVID-19 привлекут районные поликлиники – Рабочая группа минздрава

Общество 30 июня 2020 14:53 (UTC+04:00)
В Баку к борьбе с COVID-19 привлекут районные поликлиники – Рабочая группа минздрава

БАКУ /Trend/ - Член Рабочей группы, созданной Минздравом по поручению Оперативного штаба при Кабмине для оказания помощи поликлиникам по устранению проблем в борьбе с COVID-19 Набиль Сеидов рассказал, в чем будет заключаться их работа, сообщает во вторник Trend.

По его словам, помощь заключается в оказании методических рекомендаций и решении организационных вопросов.

Сеидов сказал, что во всех районах Баку уже назначены соответствующие учреждения здравоохранения для выявления, лечения, проведения лабораторных тестов и наблюдения за бессимптомными больными и больными с незначительными симптомами. Минздравом подготовлены специальные методические рекомендации по обследованию и лечению бессимптомных больных и больных с незначительными симптомами, поликлиникам даны дополнительные инструкции.

По его словам, согласно рекомендациям минздрава, граждане будут поддерживать связь с соответствующими поликлиниками согласно месту проживания: «Сначала медперсонал поликлиник оценит состояние граждан на наличие жалоб, симптомов или других показателей риска заражения COVİD-19. На основании решения медперсонала для проведения теста PZR и лечения лиц потенциально больных и с риском заражения к ним домой из поликлиник прибудут бригады, где и будут взяты пробы на тестирование. На дому будут наблюдаться все бессимптомные пациенты, и обеспечено лечение больных, легко переносящих болезнь. В случае ухудшения состояния или негативной динамики в их самочувствии они повторно будут обследованы врачами поликлиники, и если будет объективное ухудшение, будут госпитализированы».

Набиль Сеидов добавил, что наряду с лечением, поликлиники продолжат свою обычную работу: «То есть пациенты, состоящие на диспансерном учете, могут связываться по телефону с поликлиниками, врачами, и, при необходимости, посетить поликлинику и пройти обследование, но считаю целесообразным ограничивать визиты в связи с иными вопросами».

Член Рабочей группы напомнил, что тесты будут проводиться только назначению врача, и что граждане, позвонив в свои поликлиники, смогут получать соответствующие инструкции и информацию по инфекции и ее профилактике, а также наблюдению и лечению на дому.

В заключение он сказал, что в соответствии с этими рекомендациями поликлиники будут мобилизованы для улучшения медпомощи больным COVİD-19, в результате чего уменьшится нагрузка на станции скорой помощи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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