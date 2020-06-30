Назначен старший помощник генпрокурора Азербайджана

Общество 30 июня 2020 14:53 (UTC+04:00)
Назначен старший помощник генпрокурора Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджана новое назначение, сообщает во вторник Trend.

Приказом, подписанным генеральным прокурором Кямраном Алиевым, Турал Асланов назначен на должность старшего помощника генпрокурора по особым поручениям.

Другим приказом Кямрана Алиева Вугар Мамедзаде назначен заместителем начальника Управления по производству вне рамок уголовного преследования генеральной прокуратуры.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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