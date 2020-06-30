Лица с подозрением на коронавирус будут тестироваться на дому - Рабочая группа минздрава

БАКУ/Trend/ - Для проведения ПЦР-теста и лечения потенциально больных и лиц с риском заражения на дом будут прибывать бригады из поликлиники, которые возьмут пробы на выявление COVİD-19.

Об этом сказал член Рабочей группы, созданной Минздравом по поручению Оперативного штаба при Кабмине для оказания помощи поликлиникам по устранению проблем в борьбе с COVID-19 Набиль Сеидов, сообщает во вторник Trend.

На дому будут наблюдаться и лечиться все пациенты, не имеющие симптомы или переносящие болезнь в легкой форме. В случае ухудшения состояния или негативной динамики в их самочувствии они повторно будут обследованы врачами поликлиники, и при необходимости будут госпитализированы.

По его словам, согласно рекомендациям минздрава, граждане будут поддерживать связь с соответствующими поликлиниками согласно месту проживания: "Сначала медперсонал поликлиник оценит состояние граждан по соответствующим жалобам, симптомам или другим показателям риска заражения COVİD-19. На основании решения медперсонала для проведения ПЦР-теста и лечения лиц, потенциально больных или с высоким риском заражения, к ним домой из поликлиник прибудут бригады для взятия проб для тестирования".

Отметим, что некоторые лица выражали недовольство тем, что их вызывают в поликлиники для взятия анализов для тестирования на наличие COVİD-19.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)