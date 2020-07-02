Злоупотребляющие отсутствием полицейских постов будут привлекаться к ответственности - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Граждане не должны злоупотреблять тем, что в Баку и на прилегающих территориях убраны полицейские посты.

Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, те, кто выходит из дома в период ужесточенного режима карантина без соответствующего разрешения, злоупотребляя отсутствием полицейских постов, будут выявлены и привлечены к ответственности.

«Просим всех соблюдать требования ужесточенного режима карантина, то есть не выходить из дома без sms-разрешения, не злоупотреблять возможностью регистрации на портале разрешений. Социальная изоляция, минимизация контактов нужны для защиты здоровья людей. Надеемся, что никто не будет подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих. Против нарушителей карантина будут приниматься меры в соответствии с законом», - сказал Алиев.

(Текст: Кямаля Сеидова)