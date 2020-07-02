Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, юго-восточный ветер, временами будет пасмурно, вечером местами ожидается кратковременный дождь, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На Абшеронском полуострове ночью - 20-23, днем - 28-32, в Баку ночью - 20-22, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность - 60-70 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихово) – 23-24 градуса тепла.

В ряде северных и западных районов страны временами ожидаются грозовые дожди, град. Ветер восточный.

Ночью - 19-24, днем - 31-36, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)