Муса Гулиев: Надо постараться снизить себестоимость защитных масок

БАКУ /Trend/ - Надо постараться снизить себестоимость защитных масок, с учетом того, что не исключена возможность их использования на протяжении длительного времени.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его мнению, для снижения стоимости масок могли бы быть направлены определенные средства из госбюджета, либо из Фонда поддержки борьбы с коронавирусом: «Также на объекты, маркеты, рынки и другие торговые объекты необходимо возложить обязанность, чтобы они не пускали внутрь людей без масок, или же раздавали их покупателям. Например, маркет мог бы бесплатно предоставить маску покупателю, отоварившемуся на 50, 70, 100 и более манатов. Есть и такой вариант, заключающийся в том, чтобы маркеты продавали покупателям маски за полцены. Во всех этих случаях данный вопрос необходимо урегулировать, и пересмотреть цены на маски».

Гулиев добавил, что необходимо также урегулировать цены на дезинфицирующие средства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)