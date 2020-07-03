В систему разрешений введены изменения - Ульви Мехтиев

БАКУ /Trend/ - В систему разрешений введены изменения.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает в пятницу Trend.