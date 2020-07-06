AzTv: Два сотрудника телеканала İdman Azərbaycan заразились коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Два сотрудника телеканала "İdman Azərbaycan" Фикрет Адыгёзалов и Ровшан Биннатли заразились коронавирусом.

Об этом в понедельник сообщила Trend заведующая отделом по социальным медиа и связям с общественностью AzTv Нагиз Рафиева.

Она сказала, что оба сотрудника госпитализированы: " В настоящее время сотрудники AzTV работают посменно. Если раньше работала 1000 сотрудников, то теперь их число сокращено".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов).