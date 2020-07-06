С завтрашнего дня приостанавливается движение электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку
БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня приостанавливается движение электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
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