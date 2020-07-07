В Азербайджане выявлено 537 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 453, скончались 7 человек - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 537 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 453, скончались 7 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в стране выявлено 21 374 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 12 635, скончались 265 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 474 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 102, в целом – 529 875 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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