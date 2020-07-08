В Азербайджане 10 июля пройдут приемные экзамены
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 10 июля проведет приемные экзамены для выпускников в городах и районах Азербайджана, где не введен режим ужесточенного карантина, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.
Допуск завершается за 15 минут до начала экзамена – в 10:45. Опоздавшие не будут допущены к экзамену.
Участники должны явиться на экзамен в медицинских масках и пользоваться ими правильно (полностью закрыв область носа, рта и подбородка). Снимать маску запрещено, она должна использоваться в течение всего экзаменационного процесса. В качестве мер предосторожности будут использованы электронные термометры, способные измерять температуру тела дистанционно, а также необходимые дезинфицирующие средства.
Экзамены пройдут в 41 городе и районе республики.
В экзамене примут участие 8 370 абитуриентов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)