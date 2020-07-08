В Азербайджане 10 июля пройдут приемные экзамены

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 10 июля проведет приемные экзамены для выпускников в городах и районах Азербайджана, где не введен режим ужесточенного карантина, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

Допуск завершается за 15 минут до начала экзамена – в 10:45. Опоздавшие не будут допущены к экзамену.