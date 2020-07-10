ГЭЦ Азербайджана объявил дополнительный прием документов в медрезидентуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с 10 по 13 июля объявляет дополнительный прием документов для кандидатов, желающих принять участие в приемных экзаменах в медицинскую резидентуру, но не прошедших своевременно регистрацию, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Кандидаты должны внести оплату в размере 60 манатов на счет в "личном кабинете" на сайте ekabinet.dim.gov.az.

В каждом туре предлагаются 100 тестовых заданий, каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, ошибочные ответы не влияют на результат экзамена. На экзамен по оцениванию знаний по предметам специальности допускаются кандидаты, набравшие 40 и более баллов.

Продолжительность каждого тура 2,5 часа.

К конкурсу допускаются кандидаты, набравшие не менее 50 баллов на экзамене по оцениванию знаний по предметам специальности.

Объявление опубликована в журнале "Резидентура", который можно заказать на www.abiturient.az

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)