Борьбу наших врачей с коронавирусом невозможно выразить словами - руководитель департамента TƏBİB (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - За короткое время была проделана большая работа по борьбе с пандемией. Она началась в конце февраля, и одно из первых, что мы сделали - это налаживание сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения и международными экспертами.

Об этом сказала руководитель департамента TƏBİB Фирангиз Алиева в передаче Hədəf азербайджанского телевидения (AzTV), сообщает Trend.

Ф.Алиева отметила, что мировой опыт, полученный за это короткое время, свидетельствует, что специального лечения коронавируса нет, мы проводим регулярные вебинары и консультации с различными международными экспертами:

"Мы посещаем наши больницы с коронавирусными больными, и наблюдая за процессом лечения, смогли убедиться, что борьба с коронавирусом - очень сложный процесс и борьбу наших врачей с коронавирусом невозможно выразить словами. За короткое время была проделана большая работа по расширению технической базы больниц, по ввозу в страну лекарств, которые очень трудно найти в современном мире, техническое обеспечение, за все это мы благодарны руководству страны."