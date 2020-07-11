В Азербайд6ане выявлен 531 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 514, скончались 6 человек - Оперативный штаб (версия 2)
(Первая версия в 16:46)
БАКУ /Trend/ - В Азербайд6ане выявлен 531 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 514, скончались шесть человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в стране выявлен 23 521 случай инфицирования коронавирусом, выздоровело 14 607, скончались 298 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжают лечение 8 616 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 045, в целом – 560 356 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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В Азербайджане выявлен 531 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 514, скончались 6 человек - Оперативный штаб
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