В Азербайд6ане выявлен 531 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 514, скончались 6 человек - Оперативный штаб (версия 2)

(Первая версия в 16:46)

БАКУ /Trend/ - В Азербайд6ане выявлен 531 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 514, скончались шесть человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в стране выявлен 23 521 случай инфицирования коронавирусом, выздоровело 14 607, скончались 298 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжают лечение 8 616 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 045, в целом – 560 356 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)