В Азербайджане температура поднимется до 38 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на неделю в Азербайджане.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в первой половине недели в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако 14-15 июля ночью и утром в некоторых местах ожидаются грозовые дожди.

Южный ветер усилится до 8-13 м/с.Температура воздуха ​​в первой половине недели составит 22-25 градусов ночью, 30-35 градусов днем.

Дождливая погода ожидается во второй половине недели. Северный ветер усилится до 8-13 м/с, а 16-17 июля до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 22-25, днем ​​29-34 градусов тепла.

В первой половине недели, в основном в северных и западных районах Азербайджана, а также во второй половине недели в большинстве районов ожидаются грозовые дожди, ливни и град. Западный ветер усилится до 5-10 м/с, а во второй половине до 18-23 м/с.

Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов, днем 31-36 градусов, во второй половине дня местами 38 градусов тепла. В горах ночью 15-18, днем 18-23 градусов тепла. В первой половине местами температура воздуха составит 25 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева)