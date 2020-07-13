До конца 2020 г. семьям шехидов и лицам с инвалидностью будет предоставлено 1200 квартир - Анар Керимов

БАКУ /Trend/ - В последние годы предпринимаются соответствующие шаги по обеспечению жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью, им уже предоставлено 7900 квартир.

Об этом в видеопроекте "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сазал замминистра по труду и социальной защите населения Анар Керимов, сообщает в понедельник Trend.

Замминистра напомнил, что в 2018 году лицам этой категории было предоставлено более 600, в 2019 году - 900 квартир, а в этом году они получат рекордное число квартир - 1500.

" Уже предоставлено 300 квартир, приобретено еще 200. Думаем, что до конца года сможем предоставить гражданам 1500 квартир. Также лицам этой категории предоставляются и автомобили", - сказал он.

Керимов также добавил, что до настоящего времени программой самозанятости воспользовались 3500 человек, более 50% из которых члены семей шехидов, вынужденные переселенцы и представители уязвимой группы населения.

Замминистра сказал, что до пандемии планировалось открыть 55 тысяч мест оплачиваемых общественных работ, число которых предусмотрено довести до 90 тысяч.

Предлагаем вашему вниманию полную версию видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah":

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)