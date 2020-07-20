Интервью кардиохирурга Центрального Таможенного Госпиталя Кянана Асадова

С 11-го июня Центральный Таможенный Госпиталь оказывает медицинскую помощь исключительно больным с COVİD-19. С того времени весь персонал госпиталя вступил в борьбу с этой тяжёлой инфекцией, поразившей весь мир. В кротчайшие сроки больница заполнилась больными с коронавирусом. В реанимационное отделение поступили больные в крайне тяжёлом состоянии.

Этот вирус поражает не только лёгкие но и сердце, кишечник, почки. Самым страшным проявлением поражение лёгких является дыхательная недостаточность терминальной стадии, которая не поддается коррекции даже аппаратом ИВЛ. Такие больные погибают во всем мире в очень короткие сроки.

Единственным шансом для таких пациентов является подключение к аппарату ЭКМО. Суть этого лечения состоит в том что этот аппарат забирает кровь пациента, насыщенную углекислым газом, и насыщая его кислородом возвращает обратно в организм. Аппарат делает это вместо лёгких давая тем самым возможность остальным системам и органам функционировать в нормальном режиме, тем самым дает возможность поражённым лёгким восстановиться.

Первый наш опыт установки этого аппарата больным с COVİD имел место 14 июня 2020 года, когда я был вызван в клинику на консультацию к больному с тяжёлым поражением лёгких ( более 90%), газы крови были изменены и не восстанавливались даже на аппарате ИВЛ. По инициативе руководства Госпиталя был проведен консилиум, на котором мы вместе с командой госпитальных реаниматологов и перфузиологом Анаром Магеррамовым приняли однозначное решение подключить больного к аппарату ЭКМО. Это был первый случай в нашей стране подключения к аппарату ЭКМО больного с COVİD 19.

Само использование аппарата ЭКМО несёт в себе много возможных осложнений и важно предвидеть их и не допустить их развития. Для этого требуетсят строгий контроль всех систем. И вот спустя 3 недели тяжёлого труда лёгкие пациента начали восстанавливаться и пациент был отключен от ЭКМО, а спустя некоторое время и от ИВЛ. Это была наша победа в этой борьбе с вирусом. На сегодняшний день мы подключили уже 4-х пациентов к ЭКМО и благодаря слаженной работе всей нашей команды все пациенты живы.