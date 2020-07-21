Выпускник UNEC добился самого высокого результата по стране (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Выпускник Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) показал самый высокий результат по ОСПУ в стране.
Выпускник Экономического факультета специальности «Международные отношения» Элтадж Раджабов набрав 99,84 балла, занял первое место среди выпускников других университетов нашей страны за Общий средний показатель успеваемости (ОСПУ).
Согласно традиции университета имя Э.Раджабова, набравшего самый высокий балл (98.53), выгравировано на памятной плите UNEC.
Э.Раджабов в течение 4 годичного образования постоянно получал стипендию TOP 15 UNEC. Планируя получить образование магистратуры в Германии, Э.Раджабов получил также стипендию DAAD, финансируемую правительством Германии.
Лента новостей
Хикмет Бабаоглу: Азербайджанское государство показало, что в любой ситуации находится рядом со своим гражданином
Заведующий отделом Администрации Президента Адалят Велиев встретился с председателем партии "Умид" Игбалом Агазаде
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
МИД Азербайджана: Временный поверенный в делах Сербии не имеет информации об отправке Армении вооружения (ФОТО)
Агентство пищевой безопасности Азербайджана изъяло из продажи свыше 25 тыс бутылок просроченной воды (ФОТО)