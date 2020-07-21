Обнародована фактическая погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародованы фактические погодные условия на территории Азербайджана.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, по данным на 23:00 21-го июля в Сарыбаше (Гах), Загаталах, Балакене, Товузе, Шамкире, Гедабеке, Дашкесане, Агстафе наблюдались грозы, шел дождь.

В селах Бирин и Шыхлы Газахского района приблизительно в 18:20 выпали проливные дожди и град.

Скорость западного ветра доходила до 30 метров в секунду в Нафталане, 25 - в Гяндже, 24 - в Дашкесане, 23 - Тертере, 22 - в Хачмазе, 20 - Шамкире, Набрани, 19 -Мингячевире, 18 - в Барде.