Братская помощь со стороны клиники «Аджибадем» по борьбе с Covid-19 в Баку

Турция протянула руку помощи братскому Азербайджану в борьбе против коронавируса (Сovid-19) - пандемии века, которая за несколько месяцев охватила весь мир. Эксперты «Группы Здравоохранения Аджибадем» в составе 40 человек во главе с профессором Чагларом Чухадароглу, получившие большой опыт во время борьбы с пандемией, делятся своим опытом в Баку. После заявления директора медицинского учреждения «Ени клиника», доктора медицинских наук Парвиза Аббасова о том, что количество больных Covid-19 в больнице стало сокращаться благодаря большой поддержке турецкой делегации, профессор Чаглар Чухадароглу отметил: «Мы работаем над тем, чтобы распространять позитивные признаки в борьбе против Covid-19 в Баку».

Турция 4 месяца назад впервые столкнулась с новым видом коронавируса (Covid-19), который около 7 месяцев назад, начиная с китайского города Ухань, быстро распространился во всем мире. С первого дня она стала образцовой страной со своими успешными мерами по борьбе против Covid-19. Турция поделилась с Азербайджаном своим опытом по борьбе с Covid-19 - эпидемией века, с которой мир столкнулся впервые. Опытная команда из 40 человек во главе с проф. Чагларом Чухадароглу, проф. Сесином Коджагезем и проф. Озканом Акынджи из «Группы Здравоохранения Аджибадем», являющейся мировым брендом в сфере здравоохранения, продолжит обмен опытом и передачу знаний коллегам в медицинском учреждении «Ени клиника» в течение 2 месяцев. Открытие медицинского учреждения «Ени клиника» было запланировано на ноябрь 2020-го года, но в связи с пандемией состоялось в марте.

Поддержка 40 экспертов в борьбе с Covid-19

По плану председателя правления «Группы Здравоохранения Аджибадем» Мехмета Али Айдынлара, 29 июня в медицинское учреждение «Ени клиника» были направлены 3 академических сотрудника, 1 реаниматолог и 5 профессиональных медсестер. В Баку группу встретили директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TАБИБ) и прошедший обучение в Турции, доктор медицинских наук, директор больницы «Ени клиника» Парвиз Аббасов. Турецкие специалисты обучили современным методам лечения своих азербайджанских коллег – врачей и медсестер, вовлеченных в лечение и уход за пациентами с Covid-19. Главный врач и пульмонолог больницы «Аджибадем Алтунизаде» профессор Чаглар Чухадароглу, заявляя, что около 30 медсестер и врачей из «Аджибадем» присоединились к команде для оказания медицинских услуг в больнице, добавил: “Именно это участие помогло наладить наблюдение за больными в интенсивной терапии и со случаями тяжелого протекания Covid-19, что ранее было довольно проблематично. Биомедицинские инженеры и технические менеджеры из «Группы Здравоохранения Аджибадем» прибыли в Баку, чтобы поддержать команду, а также принять участие в решении вопроса, связанного с инфраструктурой больницы. В настоящее время более 40 сотрудников «Аджибадем» продолжают оказывать услуги в больнице «National Health Center», известной в Баку под названием «Ени клиника».

Достигаются положительные результаты

Заявив, что, после начала работы команды в регионе сократилась продолжительность пребывания зараженных в медицинском учреждении «Ени клиника» и началось снижение потребностей в реанимации, проф. Чаглар Чухадароглу также добавил: «Мы с нашей командой экспертов во главе с председателем Высшего совета Алтунизаде по инфекционным болезням и инфекционной группы «Группа Здравоохранения Аджибадем», профессором A. Сесином Коджагезом, а также координатором интенсивной терапии профессором Озканом Акынджи, продолжаем нашу работу с помощью регулярных онлайн-конференций». Профессор А. Сесин Коджагез сказал: «Как эксперты «Группы Здравоохранения Аджибадем» мы рады поддержать наших азербайджанских братьев в борьбе против пандемии Covid-19 в этой новой больнице, открывшейся в Баку. Вместе с нашими азербайджанскими коллегами мы сражаемся рука об руку с пандемией века».

В настоящее время оказывается помощь только больным Covid-19

Парвиз Аббасов, директор медицинского учреждения «Ени клиника» площадью 100 тысяч квадратных метров, открытие которой в связи с пандемией произошло до запланированной даты, заявил, что больница на 575 коек служит только для приема и лечения пациентов, инфицированных Covid-19. «Наше сотрудничество с известной турецкой компанией «Группа Здравоохранения Аджибадем» происходит по инициативе и рекомендации Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TАБИБ). TАБИБ под управлением Оперативного штаба и Кабинета министров изучает опыт многих стран мира. В борьбе с пандемией отбираются и приглашаются к сотрудничеству лучшие инициативы стран с успешными результатами. В этом контексте эксперты по Covid-19 «Группы Здравоохранения Аджибадем» вместе с азербайджанскими экспертами борются с «невидимыми проблемами», волнующими весь мир».

Случаи заражения Covid-19 стремительно растут начиная с июня

Парвиз Аббасов, указывая на то, что число больных Covid-19 в Азербайджане значительно увеличивалось с июня и подчеркнув, что необходимо разработать все механизмы для предотвращения заражения, сказал: «В Азербайджане закрыты рестораны, торговые центры и кафе, однако люди собираются вместе в домах друг у друга или же на похоронах. Сегодня большинство зараженных - люди, присутствовавшие на похоронах. Наряду с постановкой диагноза и лечением, мы стараемся поднять среди населения уровень информированности по индивидуальной защите. Принятие необходимых мер каждым по отдельности очень важно для сохранения здоровья общества».