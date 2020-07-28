С начала года в Азербайджане усыновлены шесть детей

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии текущего года в Азербайджане были усыновлены шесть детей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Как отмечается, усыновлены две девочки и четыре мальчика.

В январе-июне посредством подсистемы минтруда для усыновления обратились 29 человек.

За прошедший период был проведен мониторинг в связи с 1 410 усыновленными детьми, в том числе в 1331 случае дистанционный мониторинг (по телефону и видеосвязи), изучена обстановка в семьях, уровень развития детей.

(Текст: Кямаля Сеидова)