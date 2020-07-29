ГУГДП Баку: В местах проведения экзаменов соблюдены все меры безопасности в соответствии с карантином

БАКУ /Trend/ - В Баку 29-30 июля 2020 года проходят очередные выпускные (приемные) экзамены, и этот процесс организуется с соблюдением правил особого карантинного режима, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

Было отмечено, что осуществляется контроль за соблюдением социальной дистанции и использованием медицинских масок.

«Сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск несут службу на территориях, где проводятся экзамены. С целью всестороннего обеспечения общественной безопасности предприняты все необходимые меры, к службе привлечены дополнительные наряды полиции», - сказали в Главном управлении.

(Текст: Кямаля Сеидова)