ГУГДП Баку: В местах проведения экзаменов соблюдены все меры безопасности в соответствии с карантином
БАКУ /Trend/ - В Баку 29-30 июля 2020 года проходят очередные выпускные (приемные) экзамены, и этот процесс организуется с соблюдением правил особого карантинного режима, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).
Было отмечено, что осуществляется контроль за соблюдением социальной дистанции и использованием медицинских масок.
«Сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск несут службу на территориях, где проводятся экзамены. С целью всестороннего обеспечения общественной безопасности предприняты все необходимые меры, к службе привлечены дополнительные наряды полиции», - сказали в Главном управлении.
(Текст: Кямаля Сеидова)
В Лебапском регионе Туркменистана завершается строительство предприятия по производству керамических кирпичей
Азербайджанская строительная компания приступила к реализации очередного этапа дорожного проекта в Кыргызстане
Лента новостей
ГУГДП Баку: В местах проведения экзаменов соблюдены все меры безопасности в соответствии с карантином
За нарушение карантина в Азербайджане к ответственности привлечены 757 участников дорожного движения
В эксплуатацию после реконструкции сдана автодорога Муганлы-Исмаиллы-Тезекенд-Агбулаг-Гошакенд (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Центра творчества, выставки и продажи «Дом DOST» в Исмаиллы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с проектом реконструкции участка автодороги Баку-Шамахы- Муганлы-Исмаиллы-Габала (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Гобустане больницы модульного типа для лечения больных коронавирусом (ФОТО)
Азербайджанская диаспора в России призвала соотечественников не поддаваться на провокации армян (ФОТО)
Завотделом Администрации Президента Азербайджана встретился с главой Национальной демократической партии
Шедевру "Tütək səsi" 45 лет! Почему сельчане хотели избить Михайа Волонтира, кто мог погибнуть, какие кадры не вошли в фильм (ВИДЕО, ФОТО)
Микаил Джаббаров: Агрессивная политика Армении создает серьезные препятствия для расширения экономического сотрудничества в регионе
Микаил Джаббаров принял участие в 5-м ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (ФОТО)