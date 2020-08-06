Улица Полада Гашимова не носила ранее имя Ази Асланова - госслужба (Версия 2) (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Информация о том, что вторая по величине улица в Габале названа именем геройски погибшего в боях за Родину генерал-майора Полада Гашимова, была неверно освещена в ряде СМИ.

Об этом сказал пресс-секретарь Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана Джейхун Аскеров, передает в четверг Trend.

«Ряд СМИ сообщил, что ранее это была улица Ази Асланова. Это неверная информация», - сказал он.

Как сообщили Trend в Исполнительной власти Габалинского района, именем Полада Гашимова названа улица, на которой находится Аллея шехидов в Габале. Улица Полада Гашимова начинается от пересечения с улицей Ази Асланова и продолжается до пересечения с улицей Арифа Хагвердиева.

"Улица Ази Асланова не переименована. Она начинается от пересечения с проспектом Гейдара Алиева и заканчивается у мемориального комплекса, возведенного в память о погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Мы еще раз призываем СМИ и пользователей социальных сетей не распространять недостоверную информацию и не вводить в заблуждение общественность", - говорится в сообщении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Жаля Гасымова)