В Азербайджане впервые в мире на стадионе возведут фонтанный комплекс в виде «мексиканской волны» (ФОТО)

Баку/Trend/ - Впервые в истории строительства мировых стадионов перед Сумгайытским стадионом будет установлена скульптурная композиция из нержавеющего материала в виде двух движущихся футболистов в процессе игры.

Об этом Trend сообщил архитектор нового дизайн-проекта стадиона Джахид Гасанов.

По его словам, вокруг статуй будет построен движущийся фонтан. Эти фонтаны сыграют роль знаменитой «мексиканской волны», то есть волны, создаваемой болельщиками плечом к плечу, известной в мировом футболе.

Д.Гасанов добавил, что новый дизайн Сумгайытского стадиона, являющийся новшеством в мире строительства стадионов значительно обогатит архитектуру города:

«На стадионе будут установлены шесть скульптур, относящихся к разным видам спорта. Это знак того, что на стадионе будут проходить не только футбольные матчи, но и другие спортивные соревнования».

Он сообщил, что уже начались бетонные работы по строительству нового стадиона, и в следующем году на стадионе уже начнутся тренировки.

(Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гусейнов)