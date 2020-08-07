Оглашены результаты первого этапа вступительных экзаменов в резидентуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) огласил результаты проведенного 5 августа экзамена по проверке знаний по базовым предметам для приема в резидентуру.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, каждый участник экзамена может узнать свои результаты и ознакомиться с графическим изображением карточки ответов, зайдя на сайт ГЭЦ. Участники также могут ознакомиться с результатами экзамена, отправив номер работы на короткий номер 7727.

Как отмечается, 98 из 1 526 кандидатов на экзамен не явились.

Во второй тур допущен 631 кандидат, в том числе 295 выпускников этого года и 336 выпускников прошлых лет.

131 человек из тех, кто выполнил условия конкурса - студенты 4-5 курсов.

Отметим, что для рассмотрения обращений в связи с результатами экзамена в режиме онлайн будет функционировать апелляционная комиссия. Форма электронного заявления для обращения в апелляционную комиссию будет размещена на сайте apelyasiya.dim.gov.az. Кандидаты могут обратиться в комиссию 7-9 августа 2020 года.