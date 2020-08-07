Все инфицированные коронавирусом заключенные уже выздоровели — минюст Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Среди заключенных, инфицированных в пенитенциарных учреждениях, не было тяжелобольных , все они уже вылечились.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал замначальника Главного медицинского управления министерства юстиции Ифтихар Гурбанов.

По его словам, первый случай инфицирования был зафиксирован у выписанного из городской больницы заключенного. Гурбанов подчеркнул, что первичный контакт произошел именно там, и после этого все контакты были взяты под контроль.

"Среди заключенных фиксируются единичные случаи инфицирования коронавирусом. В таком случае инфицированному назначается обследование и лечение. На сегодня среди заключенных, инфицированных коронавирусом, не было находящихся в тяжелом состоянии, все они уже выздоровели. Лечение заключенных, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем, продолжается в течение предусмотренного времени, и только после полного выздоровления они возвращаются в исправительные учреждения", - добавил Ифтихар Гурбанов.

(Текст: Турал Гараджаев)