Как будет осуществляться въезд в города и районы Азербайджана, где введен строгий карантинный режим?

Общество 10 августа 2020 00:01 (UTC+04:00)
Как будет осуществляться въезд в города и районы Азербайджана, где введен строгий карантинный режим?

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял очередной пакет мер по ослаблению строгого карантинного режима.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, въезд и выезд следующих лиц на территорию городов Баку, Сумгаит, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского районов осуществляется в следующем порядке:

- Лица, желающие присутствовать на похоронах близкого родственника - на основании разрешения, полученного через Службу 102 - Колл-центр Службы управления дежурными подразделениями Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики;

- На основании справки, выданной врачом в связи с острой медицинской необходимостью или получением лечения по графику;

- На основании билетов лиц, имеющих билеты на международные и внутренние рейсы, и на основании штампа в паспорте лиц, въехавших в страну через государственную границу.

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