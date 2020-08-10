В Азербайджане в этом году условно-досрочно освобождены свыше 1250 заключенных

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2020 году были условно-досрочно освобождены 1253 заключенных.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала член Общественного комитета при министре юстиции, юрист Саадет Бенанъярлы.

По словам члена Общественного комитета, среди них 983 человека были условно-досрочно освобождены в период пандемии, в том числе это 176 осужденных в возрасте от 65 лет.

Она также отметила, что в Азербайджане уже начали применяться альтернативные наказания.