В Азербайджане в этом году условно-досрочно освобождены свыше 1250 заключенных
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2020 году были условно-досрочно освобождены 1253 заключенных.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала член Общественного комитета при министре юстиции, юрист Саадет Бенанъярлы.
По словам члена Общественного комитета, среди них 983 человека были условно-досрочно освобождены в период пандемии, в том числе это 176 осужденных в возрасте от 65 лет.
Она также отметила, что в Азербайджане уже начали применяться альтернативные наказания.
Лента новостей
Общественный совет Казахстана разрабатывает антикризисную программу по поддержке предпринимательства
По предварительным данным ЦИК Беларуси, Лукашенко лидирует на президентских выборах с 80,23% голосов - Арзу Нагиев
Тегеран прокомментировал послание ССАГПЗ в СБ ООН с просьбой о продлении эмбарго на поставки вооружений в Иран
Сферы, деятельность которых разрешена в районах Азербайджана, где применен карантинный режим - СПИСОК
Как будет осуществляться въезд в города и районы Азербайджана, где введен строгий карантинный режим?
В Азербайджане в постпандемический период приоритетом для компаний станет формирование новой модели менеджмента
Гражданам следует ходить на менее людные пляжи, чтобы избежать увеличения риска заражения коронавирусом (ФОТО)