ГЭЦ Азербайджана разрешил участие некоторых абитуриентов во II-м туре вступительных экзаменов

БАКУ /Trend/ - Абитуриентам, подавшим документы на поступление в высшие учебные заведения, но по каким-либо причинам не принявшим участие в первом туре вступительных экзаменов (выпускной экзамен для выпускников текущего года), разрешено принять участие во втором туре экзамена.

Как сообщили в среду Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), выпускные экзамены (первый этап вступительных экзаменов) были проведены с 10 июня по 30 июля с участием порядка 200 тысяч учащихся (абитуриентов).

Для тех, кто в этот период подали документы для вступления в вузы или среднеспециальные учебные заведения, но не смогли принять участие в экзаменах по уважительным причинам (температура, болезнь и т. д.), созданы условия для сдачи экзамена в один из ближайших экзаменационных дней, после предоставления справки о состоянии здоровья в ГЭЦ. Таким образом для таких людей создана возможность сдать экзамен.

В последнее время в Государственный экзаменационный центр поступают обращения, в которых выражается просьба разрешить участие во втором туре вступительных экзаменов абитуриентов, подавших документы в вузы, но не участвовавшие в первом туре вступительных экзаменов (выпускном экзамене для выпускников текущего года) без уважительной причины.

Учитывая трудности, связанные с вирусом COVID-19, особый режим карантина, ограничения в связи с пандемической ситуацией и упомянутые обращения, Государственный экзаменационный центр разрешил абитуриентам (около 1000), подавшим документы на поступление в высшие учебные заведения, но по каким-либо причинам не принявшим участие в первом туре вступительных экзаменов (выпускной экзамен для выпускников текущего года), принять участие во втором туре экзаменов.

Эти абитуриенты в соответствии с выбранными группами специальности могут принять участие во втором туре экзаменов в подходящих для них городах и районах 13,14, 20 или 21 августа.

Однако этим абитуриентам следует учитывать, что они будут участвовать в конкурсе на поступление в высшие учебные заведения на основании баллов, набранных во втором туре вступительных экзаменов. Отметим, что во втором туре вступительных экзаменов абитуриенты могут набрать максимум 400 баллов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)