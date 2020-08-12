Назначен новый советник министра культуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Приказом первого заместителя министра культуры, и.о. министра культуры Азербайджана Анара Керимова заведующий отделом информации и связи с общественностью Гумбатов Интигам Расул оглу по собственному желанию освобожден от занимаемой должности.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, согласно другому приказу Анара Керимова, Алиев Эльнур Али оглы назначен советником министра культуры.

Эльнур Алиев родился в 1979 году в Баку. В 1999 году он получил степень бакалавра по специальности финансы и кредит Азербайджанского государственного экономического университета, а в 2001 году - степень магистра по той же специальности в этом университете. В 2013 году он получил степень MBA в области финансов Манчестерского университета, в Великобритании.

В 2000-2008 годах Эльнур Алиев работал в системе МИД. С 2008 по 2017 год - в Исламском банке развития. До своего последнего назначения он работал торговым представителем Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)