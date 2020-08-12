В Азербайджане началась регистрация суббакалавров, желающих поступить в вузы по творческим специальностям

БАКУ /Trend/ - Суббакалавры, желающие принять участие в экзаменах по оценке способностей для поступления в высшие учебные заведения на 2020/2021 учебный год, должны пройти регистрацию по ссылке с 12 по 21 августа 2020 года.

Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре, при регистрации в экзаменационных комиссиях по способностям суббакалавры смогут выбрать специальности высшего образования в соответствии со своим средним специальным образованием. Каждый суббакалавр может зарегистрироваться не более чем в шести комиссиях по двум направлениям. При регистрации соответствующие специальности будут предоставляться суббакалавру посредством программного обеспечения.

Суббакалавры, желающие поступить в Азербайджанскую Государственную Академию Искусств, Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств и Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства, должны зарегистрироваться для прохождения проверки способностей и пройти ее.

Суббакалавры, желающие поступить по специальности "Дизайн" в другие высшие учебные заведения, не будут проходить специальные тесты на пригодность. Таким образом, для прохождения теста на профессиональную пригодность регистрация не требуется. Такие суббакалавры будут участвовать в конкурсе по специальности "Дизайн" на основе минимальных условий конкурса, необходимых для этой специальности.

Суббакалавры, окончившие музыкальную школу до 2016 года и желающие указать в своих заявках профессию преподавателя музыки, должны лично связаться со своей музыкальной школой и ввести информацию о своем музыкальном образовании в систему «Музыкальная школа-выпускник».

Суббакалавры, желающие указать специальности тренерской работы, физического воспитания и преддипломной подготовки в своей заявке на специальность, должны предоставить в учебное заведение в которое они поступают, медицинскую справку по форме 086U

Студенты, желающие поступить на факультет архитектуры, смогут зарегистрироваться на прохождение теста на пригодность 2-6 сентября 2020 года.

Суббакалавры, желающие поступить на специальность "Исламоведение", смогут записаться на собеседование 27-30 августа 2020 года.

Только суббакалавры, которые сдают тесты на соответствие этим специальностям и соответствуют условиям конкурса, могут выбирать специальности, требующие специальных способностей для сдачи экзаменов на пригодность в 2020/2021 учебном году.

Участие в тестах платное. Для регистрации необходимо использовать логин и пароль личного кабинета и внести необходимую сумму (в зависимости от количества комиссий, которые вы хотите зарегистрироваться) на счет в личном кабинете.

Следует отметить, что ранее минобразования выпустило 1-й и 2-й номера журнала «Тесты на специальные способности» за 2020 год для желающих поступить по специальностям , требующим специальных способностей в высших и средних специальных учебных заведениях.

Эти журналы, являющиеся специальным выпуском журнала "Абитуриент", содержат информацию об этапе проверки способностей и условиях проведения конкурса по специальностям, требующим специальных способностей в высших и средних специальных учебных заведениях, о разделении специальностей комиссиями по творческим способностям (КТК), учреждениях среднего специального образования. , программы тестирования способностей, критерии оценки, рекомендации и советы по подготовке к экзаменам, образцы заданий, репродукции из наглядных пособий, изображения и другую полезную информацию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили.Редактор: Ровшан Гусейнов)