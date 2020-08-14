По линии ООН в Азербайджан доставлено свыше 5000 упаковок лекарств (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) продолжают сотрудничество в направлении дальнейшего укрепления системы медицинского обеспечения Азербайджана даже в период коронавирусной пандемии.

В Министерстве отметили, что через международную цепочку поставок ООН закуплены новые лекарственные средства для лечения лиц, инфицированных туберкулезом, и переданы в Центр Инноваций и снабжения страны. Для лечения чувствительных и устойчивых к лекарствам больных туберкулезом в Азербайджан по линии ПРООН ввезено 5130 коробок лекарственных препаратов.

Указанные препараты были закуплены в рамках проекта "Поддержка министерства здравоохранения в укреплении системы медицинского обеспечения в стране". Целью проекта является содействие развитию процесса приобретения жизненно важных лекарственных средств в стране. Проект был создан при поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

До сих пор в рамках проекта проект поддержана закупка в Азербайджане лекарств для лечения порядка 7300 больных туберкулезом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)