Азербайджанская полиция усилила контроль сфер разрешенной предпринимательской деятельности

БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции и военнослужащие ВВ МВД Азербайджана усилили контрольно-профилактические мероприятия с целью обеспечения соблюдения правил особого карантина, социального поведения и санитарно-эпидемиологических требований по сферам разрешенной предпринимательской деятельности

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, наряды проинструктированы для обеспечения должного контроля приема клиентов в сферах производства, обслуживания и общественного питания, оказания услуг в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и соблюдения дистанции между людьми.

В сфере общественного питания осуществляется строгий контроль соблюдения требований противоэпидемического режима, санитарно-гигиенических и карантинных правил при оказании услуг клиентам на открытом воздухе.

До сведения жителей столицы доводится, что несоблюдение требований по использованию защитных средств (медицинская маска, респиратор и другие) и дистанции между людьми рассматривается как административный проступок в соответствии со статьей 211.2 Кодекса об административных случаев, а нарушение остальных требований - по статье 211.1. В отношении имеющих разрешение на продолжение деятельности субъектов предпринимательства и их должностных лиц в случае упомянутых нарушений предусмотрены строгие меры в соответствии с законодательством.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)