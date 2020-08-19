Белый дом выделил Азербайджану более $ 2 миллионов

БАКУ /Trend/ - Белый дом выделил Азербайджану два миллиона из Фонда Глобальной инициативы по развитию и процветанию женщин (W-GDP).

Как сообщили в среду Trend в посольстве Азербайджана в США, заместитель администратора Агентства по международному развитию (USAID) США Бонни Глик, заместитель Госсекретаря США Стивен Биган и советник президента США Иванка Трамп в своем совместном заявлении отметили, что в рамках Глобальной инициативы по развитию и процветанию женщин(W-GDP), учрежденной президентом Трампом в феврале 2019 года и реализуемой под руководством Белого дома, на новые виды деятельности и партнерства выделено 122 миллиона долларов.

Выделенные из Фонда W-GDP два миллиона долларов, помогут USAID в Азербайджане расширить возможности бизнес и профессиональных ассоциаций, возглавляемых и ориентированных на женщин. Эти платформы помогут женщинам в сфере бизнеса, а также создадут условия для проведения тренингов для них, улучшения коллективного доступа к ресурсам и рынкам. Благодаря этим возможностям женщины смогут начать новые предприятия и преодолевать трудности, связанные с их развитием.

"Фонд W-GDP был создан для финансирования и разработки программ, направленных на увеличение экономического благосостояния женщин. Мы, используя ресурсы и опыт правительства США и частного сектора, обеспечиваем устойчивую и значительную выгоду в сообществах, где осуществляется предпринимательская деятельность", - сказала помощник президента Иванка Трамп.

В этом году Азербайджан присоединился к более чем 60 странам и внес лепту в продвижение инициативы W-GDP. Она расширяет возможности женщин как для участия в экономике, так и для повышения благосостояния и национальной безопасности. Женщины с высокими экономическими возможностями, реинвестируя в свои семьи и сообщества, вносят вклад в экономический рост, который способствует глобальному миру и стабильности.

В феврале 2019 года Белый дом запустил свой первый проект - Инициативу глобального развития и процветания женщин (W-GDP), направленную на укрепление экономических возможностей женщин и полностью реализуемую правительством США. Целью Инициативы W-GDP, которая сфокусирована на три ключевые области - развитие женщин на рабочем месте, повышение благосостояния женщин-предпринимателей и усиление роли женщин в экономике, является охват 50 миллионов женщин в развивающихся странах к 2025 году. Инициатива W-GDP продвигает новый инновационный фонд и развивает партнерства в этих трех областях с частным и общественным секторами. За первый год своего существования Инициатива W-GDP охватила 12 миллионов женщин по всему миру.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)