В Азербайджане ощущается аномальная прохлада — Служба гидрометеорологии

Общество 20 августа 2020 18:46 (UTC+04:00)
В Азербайджане ощущается аномальная прохлада — Служба гидрометеорологии

БАКУ /Trend/ - Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого августа, который мы наблюдали в последние десятилетия. Если в последние годы именно в августе обновлялись пики высоких температур, то сегодня ощущается умеренная погода, температура колеблется в пределах нормы, а в отдельные дни даже несколько ниже нее.

Об этом в четверг сказала Trend директор Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Она отметила, что во многих регионах и на Абшеронском полуострове в первой и второй декадах августа количество осадков превысило месячную норму. Например, на Абшеронском полуострове осадков выпало вдвое больше месячной нормы, в Сабирабаде - 183 процента от месячной нормы, в Тертере - 168 процентов и в Сальяне - 141 процент.

"По данным многолетних метеорологических наблюдений, если количество дождливых дней в Азербайджане в августе составляло в среднем 4 дня, то в этом году количество дождливых дней было намного больше. Например, в Балакен-Шекинской зоне 12 дней шел дождь, в центральном низменном регионе - восемь дней, в Газах-Гянджинском - 9 дней. Такие процессы являются проявлением аномальных гидрометеорологических явлений, участившихся в последние десятилетия на фоне изменения климата.

Хочу напомнить, что NASA и другие международные метеорологические центры еще весной прогнозировали, что летом этого года в Азербайджане будут рекордные показатели высокой температуры. Тогда наши эксперты отметили, что, поскольку подобные прогнозы основаны на глобальных моделях, было бы неправильно применять их непосредственно к нашей стране как аксиому. В то же время следует учитывать, что в мировой практике достоверность долгосрочных прогнозов невысока", - сказала Тагиева.

Она также сообщила, что с вечера 21 по 24 августа в стране вновь ожидается нестабильная погода. В Баку температура упадет на 8-10 градусов и приблизится к 21-26 градусам. Усилится северный ветер, в регионах пройдут интенсивные дожди ливневого характера.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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