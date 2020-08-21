Косметические средства могут быть источником инфекции — главный инфекционист Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Такая косметика, как подводка для глаз и помада, может вызвать распространение нового типа коронавируса. В Азербайджане салоны красоты и магазины женской косметики были в числе сфер, работающих на определенных этапах режима карантина.

Об этом в пятницу сказал Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

"В салонах красоты после каждого клиента следует дезинфицировать место, где он сидел, а косметические принадлежности должны быть стерилизованы. В целом же, такие объекты следует время от времени проверять, чтобы там находились только обслуживаемые клиенты без посторонних лиц. Поскольку салоны красоты считаются опасными с точки зрения риска инфицирования", - сказал Исаев.

Он также посоветовал женщинам не пользоваться косметическими тестерами в магазинах, поскольку таким образом можно заразиться вирусом.

"Так как эти предметы переходят из рук в руки они могут быть носителями инфекции", - подытожил Джалал Исаев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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