В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 152 человека, излечились 111

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 152 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 111, скончался один человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 35 426 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 33 104, скончались 519 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 803 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 4 890, в целом – 878 667 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев)