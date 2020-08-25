В Азербайджане продлен срок ареста обвиняемого во взяточничестве экс-сотрудника Госфонда соцзащиты

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление следственного органа в связи с продлением срока меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего главного бухгалтера Джалилабадского районного отдела Государственного фонда социальной защиты Парвиза Искендерова, арестованного за взяточничество, сообщает во вторник Trend.

В суде под председательством судьи Фарида Амралиева представление было удовлетворено, и срок ареста продлен на два месяца.

Отметим, что ранее, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, появились основания для подозрения в том, что Парвиз Искендеров в разное время требовал от жителей района 3 700 манатов в обмен на назначение адресной государственной социальной помощи и пенсии. По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по ст. 311.3.2 (получение взятки неоднократно) Уголовного кодекса АР. В отношении Искендерова была избрана мера пресечения в виде ареста.

(Текст: Кямаля Сеидова)