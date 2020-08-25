БАКУ /Trend/ - В министерстве культуры Азербайджана новые кадровые назначения, сообщает во вторник Trendсо ссылкой на Минкультуры.

Приказом первого заместителя министра культуры, временно исполняющего обязанности министра культуры Анара Керимова Насибов Илькин Камал оглу назначен заведующим отделом технического снабжения и управления имуществом министерства.

Другим приказом Анара Керимова заведующая отделом по музейному делу и контролю над культурными ценностями Гусейнова Азада Джалил гызы освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

Исполнение должностных полномочий заведующего этим отделом поручено Абдуллаевой Наргиз Фаиг гызы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)