В Азербайджане состоялась церемония открытия международного конкурса «Кубок моря» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Во вторник на базе Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана состоялась церемония открытия международного конкурса «Кубок моря», сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

В мероприятии приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и другие гости.

Вначале гости, возложив цветы к установленному перед штабом ВМС памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили его память.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поприветствовал участников и гостей церемонии и объявил международный конкурс «Кубок моря» открытым.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил за организацию мероприятия на высоком уровне.