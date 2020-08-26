В Азербайджане завершается мораторий, введенный на отлов рыбы

БАКУ /Trend/ - Первого сентября 2020 года заканчивается мораторий, введенный в Азербайджане на отлов рыбы, говорится в совместном сообщении Госслужбы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов и Управления полиции на водном транспорте.

Мораторий был введен 1 мая 2020 года в связи с нерестом рыбы.

Граждане, желающие заняться промышленным отловом рыбы, должны использовать только не запрещенные законодательством средствами лова.

Лица, использующие ядовитые, химические и взрывчатые вещества во время лова, а также синтетические сети, электрический разряд, багры и другие запрещенные средства, будут привлекаться Управлением полиции на водном транспорте к ответственности, в том числе и уголовной.

Лица, виновные в нарушении правил отлова рыбы и других водных биоресурсов, в том числе, за незаконный улов, несут ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом.

Лица, желающие заняться промышленным отловом рыбы, должны получить соответствующее разрешения в Центре "ASAN" № 5.

Плавучие средства также должны пройти регистрацию в соответствующем порядке.

(Текст: Кямаля Сеидова.)