Возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета Гёкчая

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета города Гёкчай, сообщает в четверг Trend со ссылкой на прокуратуру района.

В сообщении говорится, что в ряде случаев наблюдаются факты нарушения правил охраны окружающей среды со стороны отдельных лиц и органы прокуратуры ведут борьбу с этими явлениями.

В прокуратуре Гёкчайского района проведено расследование по материалам, поступившим в региональное управление экологии и природных ресурсов № 8 в связи с вырубкой эльдарской сосны на улице М. А. Расулзаде в городе Гёкчай.

Было установлено, что дерево было вырублено по поручению председателя городского муниципалитета Джавида Рагимова в феврале текущего года. В результате окружающей среде был нанесен ущерб в размере 18 тысяч манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев, совершенная с нанесением ущерба в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана.

Необходимые меры по установлению и привлечению к ответственности круга виновных лиц в рамках уголовного дела и возмещению ущерба, нанесенному окружающей среде продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова.)