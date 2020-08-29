В Баку продезинфицирована 551 улица (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня на главных улицах и проспектах Баку, а также в поселках столицы структурами ИВ города с использованием 40 единиц спецтехники коммунальных служб и 20 единиц спецтехники МВД Азербайджана были проведены одиннадцатые по счету усиленные дезинфекционные работы с применением специальных химических веществ, сообщили в субботу Trend в ИВ.
В общей сложности продезинфицирована 551 улица столицы.
Дезинфекционные работы будут продолжены в рамках мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жителей Баку.
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