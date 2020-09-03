Объявлен конкурс по приему курсантов в турецкий Университет медицинских наук и Военно-медицинскую академию России

БАКУ /Trend/ - В соответствии с договорами, заключенными Азербайджаном в сфере военного образования с Турцией и Россией, объявлен конкурс по приему курсантов на медицинский факультет Университета медицинских наук Турции "Гюльхане" и российскую Военно-медицинскую академию, на 2020-2021 учебный год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В приемных экзаменах по IV группе специальностей в 2020 году могут участвовать юноши в возрасте до 19 лет, набравшие 600 и выше баллов на выпускных экзаменах.

По результатам конкурса будет составлен список из 30 человек, который будет представлен для отбора в министерство обороны Азербайджана.

Десять отобранных кандидатов планируется отправить на учебу в медицинский факультет Университета "Гюльхане", двух кандидатов - в Военно-медицинскую академию России.

Продолжительность учебы на медицинском факультете Университета "Гюльхане" составляет шесть лет, в Военно-медицинской академии России – семь лет.

В период учебы курсанты будут находиться на государственном обеспечении. Отобранные кандидаты принимают присягу и поступают на действительную военную службу в качестве курсантов в азербайджанскую армию.

Исключенные курсанты возвращаются обратно и поступают на действительную срочную военную службу.

Желающие принять участие в конкурсе должны до 10 сентября обратиться в Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) по адресу: Баку, Ясамальский район, улица Микаила Мушвига, 1М, с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность.

(Текст: Кямаля Сеидова.)