В Азербайджане выявлено 167 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 148 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 167 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 148 человек, скончались трое, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 36 899 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 34 264, скончался 541 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 094 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 869, в целом – 942 265 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)