В Азербайджане выявлено 167 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 148 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 167 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 148 человек, скончались трое, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 36 899 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 34 264, скончался 541 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 094 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 869, в целом – 942 265 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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