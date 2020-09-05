В Азербайджане развивается рыболовный туризм

БАКУ /Trend/ - С лета прошлого года в водоемах Азербайджана увеличилось количество рыбы. Об этом говорят показатели последних двух лет.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал глава союза рыболовов-любителей Азербайджана Афган Алиев. По его словам, наряду с рыболовами-промысловиками, это подтверждают и любители рыбной ловли.

"Очень радует, что ловящие рыбу на удочку во всех водоемах Азербайджана не возвращаются домой с пустыми руками. Они очень высоко положительно отзываются о результатах борьбы министерства экологии и природных ресурсов, а также активных членов Союза против браконьерства, благодаря которой и сложилась такая позитивная ситуация. В частности, в результате поддержки любительской рыбалки со стороны руководства страны сегодня в этой области достигнуты положительные результаты", - подчеркнул Алиев.

Он добавил, что позитивные тенденции в стране наблюдается и в области рыболовного туризма.

"На сегодня в Азербайджане проведено 16 турниров по рыбной ловле, посвященных шехидам. Еще один турнир международного уровня был посвящен шехидам Апрельских сражений. В турнире принимали участие рыболовы-любители из Турции, Латвии, России, Литвы, а также Азербайджана. Нас крайне радует, что в стране развивается рыболовный туризм", - подытожил Афган Алиев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)