Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове шестого сентября преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ожидается умеренный южный ветер, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Максимальная температура воздуха ночью составит 19-23, днем - 28-33, в Баку ночью - 19-21, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона прогнозируется умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером на некоторых горных территориях пройдут кратковременные грозовые дожди. Восточный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью - 17-22, днем - 30-35, в горах ночью - 11-16, днем - 21-26 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)