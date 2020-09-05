В Азербайджане рекомендуется вакцинировать от гриппа подверженных риску заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Поскольку приближаются осенние месяцы, когда острые респираторные вирусные инфекции распространяются наиболее интенсивно, рекомендуется вакцинировать против гриппа людей, подверженных риску COVID-19.

Об этом в субботу сказал Trend директор НИИ медицинской профилактики имени Ахундова, доктор медицинских наук, профессор Адиль Аллахвердиев.

По его словам, людям старше 65 лет, страдающим хроническими заболеваниями, настоятельно рекомендуется вакцинироваться против гриппа.

"До сих пор я не сталкивался с тем, чтобы один и тот же человек заразился и гриппом, и COVID-19. Но такое возможно. В этом случае, если человеку сделана прививка от гриппа, возможно COVID-19 будет протекать в менее тяжелой форме. Однако, если оба заболевания совпали по времени, могут возникнуть серьезные осложнения. Таким образом, было бы правильно уже с этого месяца делать прививки от гриппа", - подчеркнул Аллахвердиев.

Прививка от гриппа не заменяет вакцинацию против коронавируса. Прививка от гриппа должна быть сделана как минимум, чтобы защитить человека именно от этой болезни, и в случае параллельного заражения COVID-19, чтобы болезнь протекала не очень тяжело, считает он.

"Хотя антитела к гриппу неспецифичны, они могут способствовать тому, чтобы COVID-19 протекал в легкой форме. Однако все это лишь предположения,требуются исследования для их проверки", - добавил Аллахвердиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)