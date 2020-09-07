Из-за пандемии в вузах Азербайджана могут быть существенно смягчены условия приема — эксперт

БАКУ /Trend/ - Я позитивно воспринимаю заявление уполномоченной по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабины Алиевой о смягчении условий приемных экзаменов в вузы.

Об этом в понедельник сказал Trend эксперт в сфере образования Эльчин Сулейманов.

По его словам, запуская процесс выбора абитуриентами специальностей, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), с учетом текущей статистики на днях примет решение.

Сулейманов отметил, что в этом году открыто несколько новых специальностей, увеличен общий план приема, включая специальности, по которым прием ведется по госзаказу. Проходная оценка по этим специальностям, как обычно, будет зависеть от набранных абитуриентами баллов.

"Из-за пандемии проходной балл по многим специальностям может упасть на 30-40 баллов. Я считаю, что ГЭЦ на основании обращений омбудсмена и родителей может понизить минимальный проходной балл. Проходной балл, формируемый в рамках конкурса по каждой специальности, определяется выбором поступающих, а не Центром. ГЭЦ только может широко применить требование в связи с минимальными 150 баллами, относящееся в настоящее время к некоторым специальностям ", - подчеркнул Эльчин Сулейманов.

Напомним, что Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на основании обращений группы абитуриентов к омбудсмену обратилась к руководству ГЭЦ с просьбой смягчить условия конкурса.

В обращении говорится, что закрытие школ в связи с пандемией коронавируса, ограничение групповых занятий, проблемы, появившиеся у некоторых абитуриентов по участию в онлайн-уроках в связи с отсутствием беспрерывного доступа в интернет, изменение даты экзаменов, все это помешало многим абитуриентам набрать на экзаменах высокие баллы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)